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Автор Юлия Миленина

Глава Запорожской ВГА Рогов: Киев планировал удары по РФ до начала спецоперации

Силовые структуры

Власти Украины ещё до начала российской спецоперации вынашивали планы ракетного удара по крупным городам РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Глава Запорожской ВГА Рогов: Киев планировал удары по РФ до начала спецоперации

В интервью РИА Новости он отметил, что Киев собирался нанести удары по Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю.

"Мы получили достоверные данные из окружения президента Украины Владимира Зеленского о том, что киевский режим готовил ракетные удары по четырём крупным российским городам", — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что эти планы Киева были сорваны благодаря своевременному началу специальной военной операции по демилитаризации Украины. По его словам, ВСУ тщательно готовились к нападению на Донбасс, Крым и другие российские регионы.

"Если говорить языком Великой Отечественной войны, спецоперация была начата 21 июня, накануне 22 июня", — заключил представитель военно-гражданской администрации.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы брянск белгород симферополь ростов-на-дону владимир рогов
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