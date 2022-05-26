Глава Запорожской ВГА Рогов: Киев планировал удары по РФ до начала спецоперации

Власти Украины ещё до начала российской спецоперации вынашивали планы ракетного удара по крупным городам РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что Киев собирался нанести удары по Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю.

"Мы получили достоверные данные из окружения президента Украины Владимира Зеленского о том, что киевский режим готовил ракетные удары по четырём крупным российским городам", — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что эти планы Киева были сорваны благодаря своевременному началу специальной военной операции по демилитаризации Украины. По его словам, ВСУ тщательно готовились к нападению на Донбасс, Крым и другие российские регионы.