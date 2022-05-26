Власти Украины ещё до начала российской спецоперации вынашивали планы ракетного удара по крупным городам РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что Киев собирался нанести удары по Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю.
"Мы получили достоверные данные из окружения президента Украины Владимира Зеленского о том, что киевский режим готовил ракетные удары по четырём крупным российским городам", — подчеркнул Рогов.
Он добавил, что эти планы Киева были сорваны благодаря своевременному началу специальной военной операции по демилитаризации Украины. По его словам, ВСУ тщательно готовились к нападению на Донбасс, Крым и другие российские регионы.
"Если говорить языком Великой Отечественной войны, спецоперация была начата 21 июня, накануне 22 июня", — заключил представитель военно-гражданской администрации.
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Российские войска продолжают проведение военной спецоперации по защите Донбасса.