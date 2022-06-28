Модернизированная старейшая субмарина Черноморского флота Б-871 "Алроса" впервые после ремонта вышла из Севастополя в открытое Чёрное море.
На 13 судостроительном заводе сообщили, что подводная лодка проходит послеремонтные ходовые испытания.
Эта многоцелевая дизельная подводная лодка входит в состав бригады подлодок Черноморского флота с базированием в Севастополе. Послеремонтные испытания стартовали только сейчас и выход в море стал первым после восьмилетнего перерыва.
Она будет опробована на разных режимах эксплуатации и должна доказать способность точно и быстро действовать, цитирует ТАСС сообщение судоремонтного завода.
Надо отметить, что в рамках модернизации подлодка получила возможность применять ракеты "Калибр-ПЛ".
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