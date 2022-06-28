Модернизированная субмарина ДЭПЛ Б-871 "Алроса" вышла в Чёрное море

Модернизированная старейшая субмарина Черноморского флота Б-871 "Алроса" впервые после ремонта вышла из Севастополя в открытое Чёрное море.

На 13 судостроительном заводе сообщили, что подводная лодка проходит послеремонтные ходовые испытания.

Эта многоцелевая дизельная подводная лодка входит в состав бригады подлодок Черноморского флота с базированием в Севастополе. Послеремонтные испытания стартовали только сейчас и выход в море стал первым после восьмилетнего перерыва.

Она будет опробована на разных режимах эксплуатации и должна доказать способность точно и быстро действовать, цитирует ТАСС сообщение судоремонтного завода.

Надо отметить, что в рамках модернизации подлодка получила возможность применять ракеты "Калибр-ПЛ".