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Алёхин: попытка "заткнуть дыры пушечным мясом" оборачивается надломом для ВСУ

Силовые структуры

Украинская армия пытается занять оборону по линии городов Северск, Славянск, Краматорск после того, как бойцы оставили Лисичанск. Однако стойкость ВСУ теряется, рассказывает военные обозреватель Геннадий Алёхин.

Алёхин: попытка "заткнуть дыры пушечным мясом" оборачивается надломом для ВСУ

Местные жители сообщают, что солдаты группами выходят из населённого пункта, посол ЛНР в РФ Родион Мирошник информацию подтверждает. Эшелонированную оборону противник в Лисичанске не станет занимать, вместо этого ВСУ попытается организовать оборону в Северске.

Западные гаубицы и РСЗО в обороне не сыграют никакой решающей роли, считает Алёхин, так как боеспособные подразделения украинской армии выбиваются.

"Они несут большие потери в том числе среди младшего и среднего офицерского звена, а пополняют они свои ряды в основном новобранцами из необстрелянной теробороны. Они затыкают дыры пушечным мясом, поэтому у них теряется устойчивость в обороне, наступает психологический и моральный надлом", — сообщил обозреватель в беседе с "Украиной.ру".

Противник постепенно теряет боеспособность, но пока ещё подразделения ВСУ не разгромлены полностью, резюмировал эксперт.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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