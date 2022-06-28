Посол Мирошник: боевики ВСУ понимают, что Лисичанск им не удержать

Украинские боевики понимают, что не смогут удержать Лисичанск, поэтому пытаются выйти из города "тайными тропами". Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его словам, основные трассы в районе Лисичанска перекрыты и полностью контролируются огнём.

"Через леса, через поля, какими-то тайными тропами украинские боевики пытаются уходить из города. Они понимают, что Лисичанск — всё", — сказал Мирошник.

Посол также добавил, что националисты больше не могут оставаться на своих позициях в Лисичанске. Он подчеркнул: украинские военные вскоре сдадут город Вооружённым силам РФ и бойцам ЛНР.

Как пояснил Мирошник, из пригорода Лисичанска уже выходили колонны украинских войск, при этом часть из них была уничтожена.

Ранее посол сообщал, что боевики ВСУ массово бегут из Лисичанска, пытаясь организовать оборону в Северске.