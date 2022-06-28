Рожин о наёмниках на Украине: “иностранные хайпожоры разбежались”

Если говорить про иностранных наёмников на Украине, то понятно, что все "хайпожоры” с зоны СВО уже разбежались.

Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин.

По его мнению, единственный способ борьбы с "солдатами удачи" на Украине — это их физическая ликвидация.

"Они уже понесли ощутимые потери под Северодонецком, а мы наносим удары по их лагерям. Минобороны сообщает, что мы уничтожили там десятки, если не сотни военных. Также эффективно они уничтожаются, перемалываются в боях”, — цитирует аналитика "Украина.ру”.

На данный момент в Незалежной устанавливаются границы нового железного занавеса на европейском континенте, уверен обозреватель. А после этого Россию будут ждать новые встречи с ее экс-партнёрами, но уже в других государствах, подчеркнул Рожин.

Напомним, часть наёмников вернулась с Украины домой после столкновения с российской армией.