Если говорить про иностранных наёмников на Украине, то понятно, что все "хайпожоры” с зоны СВО уже разбежались.
Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин.
По его мнению, единственный способ борьбы с "солдатами удачи" на Украине — это их физическая ликвидация.
"Они уже понесли ощутимые потери под Северодонецком, а мы наносим удары по их лагерям. Минобороны сообщает, что мы уничтожили там десятки, если не сотни военных. Также эффективно они уничтожаются, перемалываются в боях”, — цитирует аналитика "Украина.ру”.
На данный момент в Незалежной устанавливаются границы нового железного занавеса на европейском континенте, уверен обозреватель. А после этого Россию будут ждать новые встречи с ее экс-партнёрами, но уже в других государствах, подчеркнул Рожин.
Напомним, часть наёмников вернулась с Украины домой после столкновения с российской армией.
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