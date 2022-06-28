Рожин: резервисты ВСУ перемалываются силами армии России

Резервисты ВСУ сегодня перемалываются армией России, поскольку бандеровцам было трудно организовать оборону против хорошо подготовленных ВС РФ.

Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, именно по причине того, что резервисты не могли справиться, украинские боевики бросили в бой в Северодонецке спецназ и наёмников.

"Потом войска надо было где-то держать, и мы наносим удары по пунктам дислокации в глубине Украины. Подразделения не спрятать. Наша разведка вычисляет расположения техники и личного состава, а мы потом наносим удары по частям, которые находятся в оперативном резерве”, — сказал аналитик в интервью порталу "Украина.ру".

ВСУ будут выскребать всё для мобилизации, рассчитывая на то, что при помощи западного оружия они хоть как-то затянут СВО.

"Задача российской армии — перемалывать это пушечное мясо в возрастающих количествах”, — подытожил Рожин.