Сладков: дальше для ВСУ будет ещё печальнее

Везде, где проходят вперёд союзные войска, они видят одну и ту же картину: повсюду трупы убитых украинских солдат. Вероятно, похоронные службы бездействуют, так как ВСУ всегда бросают своих. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.

Репортёр отметил, что пятьдесят тысяч погибших это огромное количество — 1,5 армейских корпуса или 5 дивизий, или 25 полков, или 143 батальона.

Журналист напомнил, что в Советской Армии в военное время похоронной командой становился полковой оркестр, а руководил сбором тел и погребением начальник по физической подготовке полка.

"В украинских войсках, видимо, с этим делом аморальный бардак, это признак явного разложения порядка и дисциплины. Это характерно для отступающих, морально разложившихся частей. Дальше для ВСУ будет ещё печальнее. Их ждет трагедия", — заключил Сладков.