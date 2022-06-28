Военкор Филатов показал уничтоженные позиции ВСУ под Авдеевкой: тела повсюду

Уничтоженные позиции ВСУ под Авдеевкой буквально усеяны брошенными трупами украинских солдат. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Филатов. Репортёр показал на видео, что осталось от украинского взвода в Новосёловке Второй.

По его словам, ещё можно понять, что погибших бойцов просто бросили в километре от этого населённого пункта, так как стремительно отступали. Но здесь отступление было спланированным — на заранее подготовленные позиции, пояснил журналист.

"И то, что эти бойцы были брошены вот так, — это осознанное решение. Чем мотивировано, мы не знаем, но бойцов могли вывезти, если бы хотели", — заключил военкор.

Отметим, что видео было снято ещё несколько недель назад.