Уничтоженные позиции ВСУ под Авдеевкой буквально усеяны брошенными трупами украинских солдат. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Филатов. Репортёр показал на видео, что осталось от украинского взвода в Новосёловке Второй.
По его словам, ещё можно понять, что погибших бойцов просто бросили в километре от этого населённого пункта, так как стремительно отступали. Но здесь отступление было спланированным — на заранее подготовленные позиции, пояснил журналист.
"И то, что эти бойцы были брошены вот так, — это осознанное решение. Чем мотивировано, мы не знаем, но бойцов могли вывезти, если бы хотели", — заключил военкор.
Отметим, что видео было снято ещё несколько недель назад.
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