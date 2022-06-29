На Украине стартовала кампания, в рамках которой можно заказать любую надпись на снаряде взамен на пожертвование для украинской армии.
Такой возможностью воспользовался американский режиссёр и сценарист Михаил Идов.
"Заказал от имени всех, кто над схваткой и вне политики", — написал он.
Отмечается, что в рамках этой кампании, он заказал надпись: "Всё неоднозначно".
Ранее сообщалось, что согласно информации, предоставленной военным аналитиком Майклом Кофманом, на Украине почти закончились боеприпасы советского образца.
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Судно не следовало выводить в море для активных действий.