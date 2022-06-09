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The Economist: запасы боеприпасов советского образца на исходе на Украине и в ЕС

Силовые структуры

Согласно информации, предоставленной военным аналитиком Майклом Кофманом, на Украине почти закончились некоторые боеприпасы советского образца. Об этом пишет издание The Economist.

The Economist: запасы боеприпасов советского образца на исходе на Украине и в ЕС

Уточняется, что такая ситуация наблюдается не только на Украине, но также и в ряде европейских стран — бывших членов Организации Варшавского договора, которые тоже испытывают нехватку советского оружия.

Значительное уменьшение объёмов запасов боеприпасов советского образца подтвердил также военный эксперт издания Шашанк Джоши.

"За три месяца они уже закончились. Их больше нет", — отметил Джоши.

По мнению Джоши, боеприпасы всех видов будут только дорожать благодаря стремительно растущей инфляции.

Журналисты добавили, что те виды оружия, которые до этого в больших объёмах поставлялись Киеву, теперь в дефиците в Европе, к тому же увеличить их производство в ближайшее время не представляется возможным. Речь идёт, в частности, о ПЗРК и ПТРК.

Ввиду сказанного поставки европейских вооружений на Украину могут перестать быть бесперебойными. И это на фоне звучавших ранее сообщений украинской стороны о дефиците боеприпасов как малых, так и больших калибров, а также почти полного отсутствия их производства в Незалежной.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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