Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Леонков: Залужный тайно от Зеленского отдаёт приказы отводить войска
ФСБ Волгоградской области задержала экстремистов, готовивших захват власти
В массовом ДТП в центре Уфы пострадала 11-летняя девочка
В Омске почти в 10 раз превышена концентрация хлорида водорода
Кулеба: для вступления Украины в НАТО необходимо желание альянса
Жителя Хакасии обманули "сутенёры" на 129 тысяч рублей — ни денег, ни девушки
Курс доллара на Мосбирже — 50 рублей
Вирусолог Зверев: переносчиками Конго-крымской лихорадки являются комары
Марочко: ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной

Эксперты: потери армии Украины составляют от 50 до 200 тысяч человек

Силовые структуры

Украина с февраля 2022 года потеряла в боях от 50 до 150 тысяч человек, посчитали власти Украины и подтверждают американские генералы.

Эксперты: потери армии Украины составляют от 50 до 200 тысяч человек

Раненых никто не считал, но их может оказаться в четыре раза больше. Это очень страшные цифры, куда больше потерь США во Вьетнаме, но их уже называют сами украинские власти.

О потере навсегда как минимум 50 тысяч украинцев бое- и трудоспособного возраста заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

На сегодняшний день большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ прекратили свое существование или оказались в плену. Оставшиеся боевые подразделения "крайне деморализованы”.

Безсонов также отметил, что в планах Киева — снять бригады с белорусской границы (она стоит на случай атаки или контратаки от Александра Лукашенко) и отправить в Донбасс. Как это может помочь Украине, которая де-факто войну уже проиграла — непонятно.

Конечно, число погибших старательно занижалось, но позже цифра убитых стала столь серьёзной, что скрывать её уже бессмысленно.

Кстати, эксперты отмечают: в боевых действиях принято считать погибших к раненым по формуле "один погибший к трём или четырём раненым". То есть в целом число потерь (в том числе ранеными) может составлять около 200 тысяч человек.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в армию уже призвано 700 тысяч человек — кстати, сразу вызвав скандал, "получается, наши 700 тысяч военных проигрывают армии РФ "мирного времени" со 150-250 тысячами бойцов?".

Огромное количество войск было "перемолото":

  • под Изюмом,
  • в Попасной,
  • под Харьковом,
  • в Мариуполе.

Впрочем, на Украине "остаётся" еще около 5 миллионов мужчин призывного возраста, которые уже пытаются спрятаться от очередной волны мобилизации.

А вот офицеры ВСУ по указанию НАТО на передовую не идут, чтобы было кому учить солдат и сержантов вместо тех, кто погибнет на линии боевых действий.

"С населением гораздо меньше, чем в США, Украина теряет 6000 солдат каждый месяц, это в 12 раз больше, чем Америка теряла во Вьетнаме", — признал в своем выступлении экс-сенатор Ричард Блэк. Отметив, что войска "сражались храбро", но "Украине конец", — добавил отставной полковник и ветеран Вьетнамской войны.

Также пресса обсуждает слова экс-замглавы Европейского командования США Стивена Твитти. Он проговорился, что "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня".

"Огромное число солдат ВСУ просто выпало из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены", — пожаловался генерал-лейтенант в интервью Linke Zeitung.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины

Судно не следовало выводить в море для активных действий.

Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Мир. Новости мира
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Любовь Степушова За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан Любовь Степушова Людмила Черткова Фейком в Кременчуге Украина добивается признания России "страной-террористом" Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Багдасаров: два звонка из Кремля и США не из чего будет делать патроны
Силовые структуры
ПВО ВС РФ уничтожает авиацию ВВС Украины на Изюмском направлении
Политологи: Путин предотвратил ядерную войну в Европе
Мир. Новости мира
Политологи: Путин предотвратил ядерную войну в Европе
Последние материалы
Эксперты: потери армии Украины составляют от 50 до 200 тысяч человек
FT: Британии рекомендовано прекратить поставки газа в Евросоюз
Де Кроо: конфликт на Украине должен разрешиться только военным путём
The Times: пришло время перенести боевые действия в Россию
Генштаб ВСУ признал успех армии России в наступлении на Славянск
ПВО ВСУ не удалось сбить ракеты ВС РФ в Николаеве и Харькове
Михеев: СВО России могут остановить только три вещи: первая — ядерная война
Наркотики для Европы производили на авиабазе НАТО: лабораторию накрыли в Бельгии
Россияне не едут в Крым: закрытое небо, боязнь событий на Украине, долгая дорога
Сайт "Роскосмоса" DDoS-атакуют из-за фото "центров принятия решений" НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников