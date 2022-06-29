Эксперты: потери армии Украины составляют от 50 до 200 тысяч человек

Украина с февраля 2022 года потеряла в боях от 50 до 150 тысяч человек, посчитали власти Украины и подтверждают американские генералы.

Раненых никто не считал, но их может оказаться в четыре раза больше. Это очень страшные цифры, куда больше потерь США во Вьетнаме, но их уже называют сами украинские власти.

О потере навсегда как минимум 50 тысяч украинцев бое- и трудоспособного возраста заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

На сегодняшний день большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ прекратили свое существование или оказались в плену. Оставшиеся боевые подразделения "крайне деморализованы”.

Безсонов также отметил, что в планах Киева — снять бригады с белорусской границы (она стоит на случай атаки или контратаки от Александра Лукашенко) и отправить в Донбасс. Как это может помочь Украине, которая де-факто войну уже проиграла — непонятно.

Конечно, число погибших старательно занижалось, но позже цифра убитых стала столь серьёзной, что скрывать её уже бессмысленно.

Кстати, эксперты отмечают: в боевых действиях принято считать погибших к раненым по формуле "один погибший к трём или четырём раненым". То есть в целом число потерь (в том числе ранеными) может составлять около 200 тысяч человек.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в армию уже призвано 700 тысяч человек — кстати, сразу вызвав скандал, "получается, наши 700 тысяч военных проигрывают армии РФ "мирного времени" со 150-250 тысячами бойцов?".

Огромное количество войск было "перемолото":

под Изюмом,

в Попасной,

под Харьковом,

в Мариуполе.

Впрочем, на Украине "остаётся" еще около 5 миллионов мужчин призывного возраста, которые уже пытаются спрятаться от очередной волны мобилизации.

А вот офицеры ВСУ по указанию НАТО на передовую не идут, чтобы было кому учить солдат и сержантов вместо тех, кто погибнет на линии боевых действий.

"С населением гораздо меньше, чем в США, Украина теряет 6000 солдат каждый месяц, это в 12 раз больше, чем Америка теряла во Вьетнаме", — признал в своем выступлении экс-сенатор Ричард Блэк. Отметив, что войска "сражались храбро", но "Украине конец", — добавил отставной полковник и ветеран Вьетнамской войны.

Также пресса обсуждает слова экс-замглавы Европейского командования США Стивена Твитти. Он проговорился, что "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня".

"Огромное число солдат ВСУ просто выпало из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены", — пожаловался генерал-лейтенант в интервью Linke Zeitung.