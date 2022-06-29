Алёхин: натовское вооружение не сможет помочь ВСУ

По мнению военного эксперта, полковника запаса Геннадия Алёхина, поставки Украине тяжёлого натовского вооружения никак не смогут повлиять на течение спецоперации, потому что всё делается в спешке, и необходимая к эффективному использованию оружия подготовка полностью отсутствует.

Полковник отметил, что, например, американские гаубицы М-777 и РСЗО HIMARS — это новое оружие, требующее должного обслуживания, выверенных расчётов и хорошо подготовленных кадров.

Алёхин подчеркнул, что "с налёту" такие вопросы решить невозможно.

"С кондачка этот вопрос не решишь. Это неправда, что они полностью подготовлены натовскими инструкторами. На линии фронта действительно есть инструкторы, но им все равно требуется время, чтобы их обучить. Поэтому я и говорю, что поставки натовского оружия решающей роли не сыграют, но недооценивать их тоже нельзя", — объяснил Алёхин "Украине.ру".

По убеждению эксперта, украинская армия не сможет удерживать свои позиции.

Сейчас союзными силами РФ, ЛНР и ДНР ведутся бои за Лисичанск. Российские военные наступают на город с севера, взяв под полный контроль Северодонецк и левый берег реки Северный Донец.