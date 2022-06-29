Коротченко: главная задача Армии России — уничтожение поставок оружия Киеву

Россию не интересует, как киевский режим будет использовать вооружение Запада.

Об этом сообщил главный редактор журнала "Национальная оборона" и эксперт Игорь Коротченко.

А главной задачей ВС РФ на Западной Украине является уничтожение этих поставок, поскольку данное вооружение просто не должно быть использовано украинскими боевиками.

"Нас интересует пресечь эти поставки путем нарушения транспортной логистической, железнодорожной, автомобильной инфраструктур, которые используются для транспортировки западного оружия с территории стран НАТО на Украину", — заявил обозреватель.

Западное оружие опасно и для Армии России, и для мирного населения. А значит, вся транспортно-логистическая инфраструктура юга и запада Украины должна быть уничтожена. Никто не должен гибнуть от иностранного оружия, отметил эксперт.

Коротченко также заявил, что ВС РФ должны взять под контроль всю территорию Незалежной. По его мнению, СВО надо расширить. Группировка Армии России должна наращиваться и нужна полная денацификация Украины, подытожил аналитик.