Глава ВС Британии: "Россия после спецоперации станет ещё опаснее"

Командующий ВС Великобритании Патрик Сандерс считает, что после СВО Россия будет "ещё опаснее".

Лондон в связи с этим намерен наращивать свой боевой потенциал. Сандерс уверен, что уже сейчас европейцам надо задуматься о собственной безопасности, пишет "Царьград".

"Решительность президента Путина сделает любую передышку временной, и угроза станет ещё более острой", — сообщил главнокомандующий армии Британии.

На выступлении в Объединённом королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны главком Соединённого Королевства отметил, что сегодняшнее положение сил в геополитике похоже на ситуацию 1937 года.

Сандерс заявил, что сейчас следует сосредоточиться на мобилизации и только это предотвратит новую войну.

Ранее Минобороны Великобритании призвало парламент нарастить расходы на "оборонку". По словам военных чиновников, к 2028 году необходимо увеличить оборонный бюджет до 2,5 процента ВВП.