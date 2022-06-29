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Минобороны РФ: украинские военные дезертируют под Лисичанском из-за голода

Силовые структуры

У Вооружённых сил Украины (ВСУ) складывается критическая ситуация с продовольствием на лисичанском направлении. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны РФ: украинские военные дезертируют под Лисичанском из-за голода

По информации ведомства, украинские военные начали дезертировать из-за голода. Острую нехватку продуктов питания испытывают подразделения 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

"Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства заявили, что случаи отказа от участия в боевых действиях и дезертирства принимают массовый характер в украинской армии. При этом представители Минобороны подчеркнули: для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях украинское командование вынужденно формирует новые батальоны из необученных граждан, которые были призваны по мобилизации.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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