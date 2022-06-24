Минобороны: случаи отказа от участия в боях становятся массовыми в ВСУ

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще отказываются от участия в боевых действиях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, в районе населённого пункта Александрополь ДНР более 30 украинских солдат одного из батальонов 25-й Воздушно-десантной бригады самовольно оставили свои позиции, бросив всё оружие.

"Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер", — подтвердили в Министерстве обороны России.

В ведомстве также подчеркнули: украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формирует отдельные стрелковые батальоны из необученных мужчин, призванных по мобилизации.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что союзные силы РФ и ЛДНР 23 июня закрыли "котёл" Золотое — Горское и перекрыли трассу Лисичанск — Северск.