Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще отказываются от участия в боевых действиях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, в районе населённого пункта Александрополь ДНР более 30 украинских солдат одного из батальонов 25-й Воздушно-десантной бригады самовольно оставили свои позиции, бросив всё оружие.
"Случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер", — подтвердили в Министерстве обороны России.
В ведомстве также подчеркнули: украинское командование для восполнения потерь в живой силе на Донецком и Луганском направлениях вынужденно формирует отдельные стрелковые батальоны из необученных мужчин, призванных по мобилизации.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что союзные силы РФ и ЛДНР 23 июня закрыли "котёл" Золотое — Горское и перекрыли трассу Лисичанск — Северск.
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