В Луганской Народной Республике заявили, что наёмники из Соединённых Штатов руководят группировкой Вооружённых сил Украины в Северске.
Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
"Наемники из США руководят украинской группировкой, которая дислоцируется в Северске", — сказал он.
Киселёв добавил, что разведчикам ЛНР известен маршрут передвижения всех наёмников США в этом городе.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские войска пытаются организовать сопротивление объединённым силам в районе Северска.
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