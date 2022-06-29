МВД ЛНР: наёмники из США руководят украинской группировкой в Северске

В Луганской Народной Республике заявили, что наёмники из Соединённых Штатов руководят группировкой Вооружённых сил Украины в Северске.

Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Наемники из США руководят украинской группировкой, которая дислоцируется в Северске", — сказал он.

Киселёв добавил, что разведчикам ЛНР известен маршрут передвижения всех наёмников США в этом городе.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские войска пытаются организовать сопротивление объединённым силам в районе Северска.