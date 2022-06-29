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Генштаб ВСУ признал успех армии России в наступлении на Славянск

Силовые структуры

Генштаб ВСУ в сводке признаёт успехи Российской армии на нескольких направлениях.

В частности, отмечен успех ВС РФ вдоль автотрассы Е40, соединяющей Светлодарск и Артёмовск.

Российские войска закрепились к западу от посёлка Клиновое, сообщает "Военное обозрение”. Бойцы российских войск и НМ ДНР продолжают наступать на Артёмовск с юга и востока. Если объединённые силы и дальше смогут двигаться к городу с нескольких направлений, то тут над ВСУ нависнет угроза полного уничтожения.

Также Генштаб Украины сообщил, что ВС РФ развернули РСЗО у границы с Сумской областью. Сейчас армия РФ продвигается вдоль линии Богородичное — Краснополье в направлении Славянска, подытожили боевики.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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