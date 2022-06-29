ВКС России нанесли удар по воинской части под Одессой ракетой Х-22

В Одесской области ракетным ударом ВС России накрыта воинская часть в Овидиопольском районе в поселке Авангард. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале днём в среду.

Подтверждают прилёт ракеты и украинские источники. Как сообщает оперативное командование "Юг" ВСУ, россияне выпустили по Одесской области ракету Х-22 из самолёта Ту-22 со стороны Чёрного моря, но её сбили силы ПВО.

В местных пабликах пишут, что ракет было две. Вероятно, одну действительно сбили, но другая достигла цели.

На данный момент официального подтверждения удара по Одессе от Минобороны РФ не было.

В соцсетях также появились сообщения об утреннем ударе по территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве. Источник в областной администрации утверждает, что в результате разрушен ангар, в котором размещался штаб оперативного командования "Юг" ВСУ, осуществляющего командование украинскими войсками на херсонском направлении. При этом подтверждена гибель двух генералов и более 20 офицеров штаба.