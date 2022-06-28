ВС России утром нанесли ракетный удар по военным объектам в Николаеве

ВС России нанесли сегодня утром ракетные удары по военным объектам вооружённых формирований Украины в Николаеве. В результате было поражено пять объектов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал "Херсонский вестник".

По информации аналитиков, уничтожены штаб 79-й десантно-штурмовой бригады, три места расположения личного состава украинских боевиков, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения. Отмечается, что общие потери украинской армии в результате ударов, по разным данным, составили более 200 убитыми и ранеными.

Попадание ракет по объектам в Николаеве подтвердили и подконтрольные киевскому режиму власти. Так, губернатор области Виталий Ким заявил, что всего было выпущено 11 ракет, часть из которых сбили.

По словам Кима, из ракетных систем залпового огня удар был нанесён и по Очакову Николаевской области.