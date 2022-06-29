ВС РФ продолжают нанесение высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации.
Сегодня, 29 июня, стало известно о прилёте российской ракеты на объект оборонной инфраструктуры в Одессе. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что в городе прогремел мощный взрыв, после чего сработали сирены воздушной тревоги.
Издание публикует кадры с места происшествия, на которых видны клубы дыма над поражённым объектом.
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