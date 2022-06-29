ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по военному объекту в Одессе

ВС РФ продолжают нанесение высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации.

Сегодня, 29 июня, стало известно о прилёте российской ракеты на объект оборонной инфраструктуры в Одессе. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что в городе прогремел мощный взрыв, после чего сработали сирены воздушной тревоги.

Издание публикует кадры с места происшествия, на которых видны клубы дыма над поражённым объектом.