В Офисе Зеленского рассказали о нежелании НАТО принять Украину в альянс

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что лидеры военно-политического блока НАТО подчеркнули в беседе с представителями Киева нежелание принять страну в объединение.

"Вы (Украина. — Прим. ред.) не члены альянса, потому что мы не хотим вас", — объяснил позицию организации Жовква, слова которого приводит Bloomberg.

Как отметил политик, Киев разочаровался в саммите альянса в Мадриде. Лидеры блока так и не отреагировали на требования украинских чиновников закрыть воздушное пространство страны и включить её в состав НАТО.

Ранее Зеленский назвал политику открытых дверей объединения старыми турникетами киевского метро. Чтобы они открылись, нужно заплатить, сказал президент.