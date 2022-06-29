Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что лидеры военно-политического блока НАТО подчеркнули в беседе с представителями Киева нежелание принять страну в объединение.
"Вы (Украина. — Прим. ред.) не члены альянса, потому что мы не хотим вас", — объяснил позицию организации Жовква, слова которого приводит Bloomberg.
Как отметил политик, Киев разочаровался в саммите альянса в Мадриде. Лидеры блока так и не отреагировали на требования украинских чиновников закрыть воздушное пространство страны и включить её в состав НАТО.
Ранее Зеленский назвал политику открытых дверей объединения старыми турникетами киевского метро. Чтобы они открылись, нужно заплатить, сказал президент.
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