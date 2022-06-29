Группировка "О" ВС РФ взяла в плен наёмников, причастных к казни военных ВС РФ

Разведчикам группировки "О" ВС РФ удалось захватить иностранных наёмников под Лисичанском. В их числе есть те, кто причастен к казни военных РФ.
Сообщая сегодня об этом, "Русская весна" уточняет, что речь идёт о наёмниках из видеоролика, распространившегося в Сети в марте и демонстрирующего жестокую расправу над военными из России.
Благодаря спланированным действиям разведчиков и данным радиоэлектронной разведки удалось деанонимизировать преступную группу, раскрыть её местоположение и провести операцию по ликвидации иностранных боевиков. Часть наёмников взяли в плен.
"Раньше или позже найдем всех, без исключения", — рассказал собеседник издания.
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