Группировка "О" ВС РФ взяла в плен наёмников, причастных к казни военных ВС РФ

Разведчикам группировки "О" ВС РФ удалось захватить иностранных наёмников под Лисичанском. В их числе есть те, кто причастен к казни военных РФ.

Сообщая сегодня об этом, "Русская весна" уточняет, что речь идёт о наёмниках из видеоролика, распространившегося в Сети в марте и демонстрирующего жестокую расправу над военными из России.

Благодаря спланированным действиям разведчиков и данным радиоэлектронной разведки удалось деанонимизировать преступную группу, раскрыть её местоположение и провести операцию по ликвидации иностранных боевиков. Часть наёмников взяли в плен.

"Раньше или позже найдем всех, без исключения", — рассказал собеседник издания.