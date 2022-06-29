Аналитик Крэнни-Эванс: потери ВСУ превышают число всей пехоты армии Британии

Украинская армия понесла гигантские потери в боях с ВС РФ.

Аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Сэм Крэнни-Эванс сообщил, что армия Украины понесла больше потерь собственного личного состава (считая гибель солдат и их серьезные ранения), чем вся пехота армии Соединённого Королевства.

Таким образом, аналитик из Великобритании подтвердил информацию, ранее обнародованную украинским политиком Давидом Арахамией. Тот ранее утверждал, что каждый день в зоне боевых действий получают ранения и погибают до тысячи солдат Вооружённых сил Украины.

На данный момент в британских вооружённых силах насчитывается 49 батальонов 19 полков. Складывая количественный состав, можно установить, что численность пехоты Великобритании не превышает 49 тысяч солдат.