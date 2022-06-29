Украинская армия понесла гигантские потери в боях с ВС РФ.
Аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Сэм Крэнни-Эванс сообщил, что армия Украины понесла больше потерь собственного личного состава (считая гибель солдат и их серьезные ранения), чем вся пехота армии Соединённого Королевства.
Таким образом, аналитик из Великобритании подтвердил информацию, ранее обнародованную украинским политиком Давидом Арахамией. Тот ранее утверждал, что каждый день в зоне боевых действий получают ранения и погибают до тысячи солдат Вооружённых сил Украины.
На данный момент в британских вооружённых силах насчитывается 49 батальонов 19 полков. Складывая количественный состав, можно установить, что численность пехоты Великобритании не превышает 49 тысяч солдат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Судно не следовало выводить в море для активных действий.