Оборона ВСУ в Новотошковке прорвана благодаря ТОС “Солнцепёк”

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк" помогла пехоте объединённых сил прорвать оборону Вооружённых сил Украины и освободить посёлок под Попасной.

Во время наступления на посёлок Новотошковка в ЛНР российская армия успешно применила ТОС Солнцепёк, сообщает портал "Русская Весна".

Тяжёлая огнемётная система состоит из 24 термобарических снарядов, покрывающих площадь 200х200 метров. Удары ТОС уничтожают живую силу противника и легкую бронированную технику.

Противостоять оружию "Солнцепёк” практически нереально.

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