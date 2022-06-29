Тяжёлая огнемётная система (ТОС) "Солнцепёк" помогла пехоте объединённых сил прорвать оборону Вооружённых сил Украины и освободить посёлок под Попасной.
Во время наступления на посёлок Новотошковка в ЛНР российская армия успешно применила ТОС Солнцепёк, сообщает портал "Русская Весна".
Тяжёлая огнемётная система состоит из 24 термобарических снарядов, покрывающих площадь 200х200 метров. Удары ТОС уничтожают живую силу противника и легкую бронированную технику.
Противостоять оружию "Солнцепёк” практически нереально.
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