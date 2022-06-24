ВСУ на себе испытали всю мощь ТОС “Солнцепёк”

ВС РФ в ходе спецоперации использовали тяжелую огнемётную систему "Солнцепёк”.

ТОС "Солнцепёк” состоит из 24 термобарических снарядов, которые покрывают площадь 200х200 м. Это уничтожает и живую силу, и легкую бронетехнику.

"Благодаря её особым характеристикам, мы работаем на очень близком расстоянии, можно сказать, что мы находимся на передовой. Мы можем работать на расстоянии до 500 м. Из-за этого и большого количества целей мы должны как можно быстрее менять позиции”, — цитирует замкомандира взвода Романа телеканал "Звезда”.

По его словам, противостоять оружию "Солнцепёку” нереально.

Бандеровцы не смогут укрыться ни в окопах, ни в бомбоубежищах — горячая смесь под давлением рассеивается в воздухе и взрывается. Создается при этом температура в 3 тысячи градусов — плавится даже броня. Поэтому боевики ВСУ ведут за ТОС "Солнцепёк” самую настоящую охоту.