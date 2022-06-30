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Зеленский: ситуация в Донбассе остаётся очень тяжёлой для украинской армии

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в очень тяжёлой ситуации в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский: ситуация в Донбассе остаётся очень тяжёлой для украинской армии

Он отметил, что напряжённая обстановка складывается в районе Лисичанска, Авдеевки, Бахмута. По его словам, Киев продолжает пытаться получить современные артиллерийские системы от западных союзников. Как пояснил Зеленский, эта техника позволит "надлежащим образом отвечать" на наступление союзных сил России и ЛДНР.

"В Донбассе, Лисичанске, Авдеевке, на бахмутском направлении — ситуация там остаётся очень сложной и очень тяжёлой", — подчеркнул президент Украины в своём видеообращении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые формирования Украины несут значительные потери в ходе российской спецоперации. По данным ведомства, прибывающие из западных областей батальоны теробороны отказываются выдвигаться на передовые позиции.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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