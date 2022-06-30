Бородай: ВСУ огрызаются и пытаются затянуть бойцов ВС РФ в огневые мешки

ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине использует прежнюю тактику, простую и проверенную временем.

Об этом сообщил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай.

Сперва артиллеристы бьют по позициям противника, затем поднимаются БПЛА, оценивают позиции, а потом идёт штурмовая пехота, пояснил обозреватель.

"Позиции как правило начинают огрызаться, возникают огневые точки, наших бойцов пытаются затянуть в огневые мешки, из которых надо выходить. Потом по выявленным новым точкам снова бьет наша артиллерия, а потом снова идут штурмовые группы, и так может повторяться много-много раз", — в интервью изданию "Украина.ру" сообщил эксперт.

Тут много зависит от взаимодействия артиллерии, бронетехники и пехоты, отметил Бородай. И это взаимодействие самый важный сегмент обеспечения военной деятельности, подытожил он.