Комбат ВСУ Майман: обороне Лисичанска русские устроили ад

Командир батальона ВСУ "Архангелы Михаила" Михаил Майман рассказал в интервью украинскому каналу, что ВС РФ буквально стирают с лица земли оборону Лисичанска.

Майман, накануне вернувшийся в Киев с Донбасса, пожаловался журналисту на невероятно тяжелую ситуацию в районе боевых действий. Союзные силы российской армии и ополчения ЛДНР планомерно выдавливают украинские вооружённые формирования из Лисичанска.

"Они идут в наступление, их очень много. Там ад", — сообщил комбат ВСУ.

По его словам, на обороняющихся сотнями сыплются ракеты "Градов", "Искандеров", артиллерийские снаряды. Российское командование продолжает беречь личный состав и уничтожает украинских боевиков исключительно дистанционным оружием.

"Подразделение 3018 накрыли артиллерией, авиацией, всем чем могли накрыть. Пятнадцать 200-х, тридцать 300-х. Ситуация очень тяжёлая", — признался Майман.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что боевики ВСУ и нацбатов спешно покидают Лисичанск, чтобы организовать оборону в Северске.