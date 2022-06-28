Боевики ВСУ и нацбатов в спешке бегут из Лисичанска, пытаясь организовать оборону в Северске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Судя по рассказам местных жителей, украинские вооружённые формирования ещё вчера совершили попытку выйти из окружения, но колонны были разбиты союзной артиллерией и российскими ВКС.
Также стало известно, что части ВСУ покидают Новодружевку, Приволье, и Шепилово, чтобы также отступить к Северску.
"Туда же подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянска", — рассказал Мирошник.
По его словам, в городе уже сосредоточено примерно 5-7 тысяч солдат.
"События явно ускоряются", — отметил российский военный эксперт Сергей Колясников.
После занятия союзными силами Верхнекаменки, украинским боевикам ничего не остаётся, как бежать, теряя колонны техники.
"Вполне понятная задача наших войск — сделать этот отход как можно более затратным для ВСУ", — резюмировал специалист.
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