Мирошник: украинские боевики массово бегут из Лисичанска под ударами артиллерии

Боевики ВСУ и нацбатов в спешке бегут из Лисичанска, пытаясь организовать оборону в Северске, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Судя по рассказам местных жителей, украинские вооружённые формирования ещё вчера совершили попытку выйти из окружения, но колонны были разбиты союзной артиллерией и российскими ВКС.

Также стало известно, что части ВСУ покидают Новодружевку, Приволье, и Шепилово, чтобы также отступить к Северску.

"Туда же подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянска", — рассказал Мирошник.

По его словам, в городе уже сосредоточено примерно 5-7 тысяч солдат.

"События явно ускоряются", — отметил российский военный эксперт Сергей Колясников.

После занятия союзными силами Верхнекаменки, украинским боевикам ничего не остаётся, как бежать, теряя колонны техники.

"Вполне понятная задача наших войск — сделать этот отход как можно более затратным для ВСУ", — резюмировал специалист.