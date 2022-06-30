The Washington Post: ситуация на Украине — это не война НАТО

Стратегия НАТО может проиграть из-за задержек с поставками вооружений Украине и политической усталостью Запада от неё.

Об этом сообщил The Washington Post.

"Пентагон, по словам украинцев, предоставил лишь часть того, что пообещал", — сказано в публикации Дэвида Игнатиуса.

Это "война Украины", заявил автор. И НАТО нужно планировать свою стратегию так, как если бы на кону стояла репутация и выживание самого альянса.

А экономический кризис после санкций негативно сказывается на мотивации в США и ЕС.

"Количество жалоб со стороны населения в Соединённых Штатах будет неуклонно расти, поскольку цены на бензин остаются высокими, запасы природного газа в Европе истощаются, а избиратели могут задаться вопросом, почему деньги не тратятся на внутренние нужды", — отметил автор.

По его мнению, неразумное провоцирование Москвы со стороны членов военного блока могут привести к эскалации с ядерным исходом.

Также Игнатиус раскритиковал решение Вильнюса блокировать транзит товаров в Калининград.