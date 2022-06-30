Стратегия НАТО может проиграть из-за задержек с поставками вооружений Украине и политической усталостью Запада от неё.
Об этом сообщил The Washington Post.
"Пентагон, по словам украинцев, предоставил лишь часть того, что пообещал", — сказано в публикации Дэвида Игнатиуса.
Это "война Украины", заявил автор. И НАТО нужно планировать свою стратегию так, как если бы на кону стояла репутация и выживание самого альянса.
А экономический кризис после санкций негативно сказывается на мотивации в США и ЕС.
"Количество жалоб со стороны населения в Соединённых Штатах будет неуклонно расти, поскольку цены на бензин остаются высокими, запасы природного газа в Европе истощаются, а избиратели могут задаться вопросом, почему деньги не тратятся на внутренние нужды", — отметил автор.
По его мнению, неразумное провоцирование Москвы со стороны членов военного блока могут привести к эскалации с ядерным исходом.
Также Игнатиус раскритиковал решение Вильнюса блокировать транзит товаров в Калининград.
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