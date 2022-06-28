Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция на открывающемся саммите альянса НАТО поддержит присоединение Швеции и Финляндии к военному блоку.

Стороны уже подписали совместный документ после переговоров в Испании.

Финляндия и Швеция заговорили о присоединении НАТО на фоне специальной операции России на Украине и "заявились" на вступление 18 мая. В свою очередь, Турция заблокировала рассмотрение этого заявления.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сказал, что наложил вето из-за их позиции по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции.

Кремль не раз обращал внимание, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение НАТО не приносит безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для РФ.