НАТО не хочет вступления в военный блок Украины.
Бывший депутат Рады Алексей Журавко объяснил, почему альянс не принимает Украину.
"Альянс не хочет в открытую брать все те преступления, которые происходят на Украине. НАТО на самом деле делает всё, чтобы Украина не вступила в военный блок", — заявил экс-нардеп.
По его словам, пока есть возможность раскручивать русофобию и продолжать боевые действия на Украине, при этом Незалежную и Европу грабить, ничего не изменится.
"Дурак сам идёт и кричит — хочу в НАТО! Их там не ждут, но говорят: "может быть, когда-то". Вы только пока подписывайте ленд-лиз, берите наш хлам в виде оружия, с которого даже снимается оптика…" — цитирует "Журналистская правда" Журавко.
Киев так старался, чтобы начались боевые действия, чтобы приняли в альянс. Специально уничтожали русский язык, Лермонтова, Пушкина. И сейчас у него отчаяние.
"Если альянс их не заберёт, они проиграют, а значит некоторым придётся сидеть в тюрьме, некоторым быть казнёнными, как это было в Нюрнбергском процессе. Придётся нести ответственность, если альянс их не заберёт", — подытожил бывший депутат Верховной Рады.
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