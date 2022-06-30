Журавко: одним из Киева придётся сидеть в тюрьме, другим — быть казнёнными

НАТО не хочет вступления в военный блок Украины.

Бывший депутат Рады Алексей Журавко объяснил, почему альянс не принимает Украину.

"Альянс не хочет в открытую брать все те преступления, которые происходят на Украине. НАТО на самом деле делает всё, чтобы Украина не вступила в военный блок", — заявил экс-нардеп.

По его словам, пока есть возможность раскручивать русофобию и продолжать боевые действия на Украине, при этом Незалежную и Европу грабить, ничего не изменится.

"Дурак сам идёт и кричит — хочу в НАТО! Их там не ждут, но говорят: "может быть, когда-то". Вы только пока подписывайте ленд-лиз, берите наш хлам в виде оружия, с которого даже снимается оптика…" — цитирует "Журналистская правда" Журавко.

Киев так старался, чтобы начались боевые действия, чтобы приняли в альянс. Специально уничтожали русский язык, Лермонтова, Пушкина. И сейчас у него отчаяние.

"Если альянс их не заберёт, они проиграют, а значит некоторым придётся сидеть в тюрьме, некоторым быть казнёнными, как это было в Нюрнбергском процессе. Придётся нести ответственность, если альянс их не заберёт", — подытожил бывший депутат Верховной Рады.