Марочко: отход из Лисичанска малыми группами не предотвратит большие потери ВСУ

Отход из Лисичанска украинские военные осуществляют небольшими группами, пытаясь при этом уносить с собой хоть какую-то тяжёлую технику. Об этом доложил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

До этого Марочко сообщил, что ВСУшникам был отдан приказ оставить Лисичанск.

"Они пытаются уйти мелкими группами, в том числе выводя и тяжелую бронетехнику, и автомобили. Но чем больше будет колонна, тем больше вероятность, что она будет обнаружена", — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.

Как отметил представитель Народной милиции ЛНР, большую часть техники украинские военные вынуждены бросать в городе.

Марочко считает, что приказ от отступлении подразделениям ВСУ в Лисичанске был отдан слишком поздно.

"Несмотря на то, что приказ отдан отходить мелкими группами, с большим интервалом и дистанцией, потери у них будут весьма большие. Было бы целесообразнее отдать этот приказ намного раньше", — уверен Марочко.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что все пути в Лисичанск и из этого города уже находятся под контролем сил РФ и ЛНР, включая трассу Лисичанск-Артёмовск.