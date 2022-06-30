Отход из Лисичанска украинские военные осуществляют небольшими группами, пытаясь при этом уносить с собой хоть какую-то тяжёлую технику. Об этом доложил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
До этого Марочко сообщил, что ВСУшникам был отдан приказ оставить Лисичанск.
"Они пытаются уйти мелкими группами, в том числе выводя и тяжелую бронетехнику, и автомобили. Но чем больше будет колонна, тем больше вероятность, что она будет обнаружена", — рассказал Марочко в беседе с РИА Новости.
Как отметил представитель Народной милиции ЛНР, большую часть техники украинские военные вынуждены бросать в городе.
Марочко считает, что приказ от отступлении подразделениям ВСУ в Лисичанске был отдан слишком поздно.
"Несмотря на то, что приказ отдан отходить мелкими группами, с большим интервалом и дистанцией, потери у них будут весьма большие. Было бы целесообразнее отдать этот приказ намного раньше", — уверен Марочко.
Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что все пути в Лисичанск и из этого города уже находятся под контролем сил РФ и ЛНР, включая трассу Лисичанск-Артёмовск.
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