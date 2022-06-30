Марочко: украинским войскам в Лисичанске и окрестностях отдан приказ на отход

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что военно-политическое командование Украины приказало солдатам отступать мелкими группами с большим интервалом и дистанцией. Киев придумал такую тактику для минимизации потерь в ВСУ, пояснил представитель Народной милиции.

"Группировке украинских войск, находящейся в населённом пункте Лисичанск и его окрестностях, отдан приказ на отвод", — подчеркнул Марочко.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что Лисичанск остаётся последним форпостом украинской армии на территории республики.

По словам Марочко, бойцы ЛНР при поддержке Вооружённых сил РФ уже взяли под контроль порядка 98 процентов Луганской Народной Республики. Плановая работа по освобождению Лисичанска от националистов продолжается.