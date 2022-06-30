Отряд "Отважных" ликвидировал украинских боевиков, засевших в школе

При освобождении населённого пункта Новотошковка в Луганской Народной Республики разведка группировки "О" ВС РФ обнаружила позиции националистов, оборудованные в школе.

Об этом сообщили корреспонденты "РусВесны" из зоны СВО.

В результате почти все бандеровцы ВСУ из 210 батальона, размещавшиеся в школе, были ликвидированы. Оставшиеся в живых успели убежать.

Также сообщается, что ВСУшники заранее заминировали территорию общеобразовательного учреждения.

Помимо этого, на территории школы была обнаружена могила женщины, похороненную во дворе еще зимой. По рассказам мирных жителей, женщину замучили украинские нацисты.