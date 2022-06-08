Спецназ группировки "О" разгромил отряд боевиков ВСУ под Славянском

Российские бойцы из группировки "О" успешно наступают на Славянском направлении.

Солдаты Армии России вместе с силами Донбасса, взяв город Святогорск, с успехом проводят боевые действия под Славянском. Корреспонденты РусВесны показали фотографии документов, уничтоженных бандеровцев в одном бою.

Националисты, чьи документы попали в руки российских войск, были ликвидированны в ходе наступления в специальной операции. Весьма серьёзные потери украинской армии показывают, что боевикам ВСУ не помогают ни наёмники с Запада, ни западное оружие.

Широкомасштабное наступление на Славянск по всей линии сопряжения с противником продолжается.