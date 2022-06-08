Российские бойцы из группировки "О" успешно наступают на Славянском направлении.
Солдаты Армии России вместе с силами Донбасса, взяв город Святогорск, с успехом проводят боевые действия под Славянском. Корреспонденты РусВесны показали фотографии документов, уничтоженных бандеровцев в одном бою.
Националисты, чьи документы попали в руки российских войск, были ликвидированны в ходе наступления в специальной операции. Весьма серьёзные потери украинской армии показывают, что боевикам ВСУ не помогают ни наёмники с Запада, ни западное оружие.
Широкомасштабное наступление на Славянск по всей линии сопряжения с противником продолжается.
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