Поддубный: Удерживать Змеиный надо только при наступлении на Одессу

Удерживать остров Змеиный ценой потерь надо только в случае активных действий на Одесском направлении.

В этом уверен военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Личный состав на Змеином находился под постоянным огнем артиллерии и береговых ракетных комплексов и при постоянных попытках преодолеть противодействие ПВО. Подвоз боеприпасов для ПВО был осложнен огневым поражением со стороны противника, что ставило под угрозу весь российский гарнизон Змеиного", — сообщает военкор.

А уничтожить средства и силы бандеровцев сейчас пока нет возможности, потому что основные силы освобождают Донбасс.

Киев, конечно, будет делать из этого "страшную перемогу", пишет в своём аккаунте мемссенджера журналист. Однако даже если боевики сейчас ценой больших потерь займут остров, это будет бессмысленно.

"Еще одна мясорубка в которую попадет личный состав формирований режима", — отметил Поддубный.

По его словам, ВС РФ необходимо дождаться освобождения ЛДНР полностью и тогда заняться островом Змеиный.