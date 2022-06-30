Удерживать остров Змеиный ценой потерь надо только в случае активных действий на Одесском направлении.
В этом уверен военный корреспондент Евгений Поддубный.
"Личный состав на Змеином находился под постоянным огнем артиллерии и береговых ракетных комплексов и при постоянных попытках преодолеть противодействие ПВО. Подвоз боеприпасов для ПВО был осложнен огневым поражением со стороны противника, что ставило под угрозу весь российский гарнизон Змеиного", — сообщает военкор.
А уничтожить средства и силы бандеровцев сейчас пока нет возможности, потому что основные силы освобождают Донбасс.
Киев, конечно, будет делать из этого "страшную перемогу", пишет в своём аккаунте мемссенджера журналист. Однако даже если боевики сейчас ценой больших потерь займут остров, это будет бессмысленно.
"Еще одна мясорубка в которую попадет личный состав формирований режима", — отметил Поддубный.
По его словам, ВС РФ необходимо дождаться освобождения ЛДНР полностью и тогда заняться островом Змеиный.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.