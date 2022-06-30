30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ завершили выполнение поставленных целей на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон.
Об этом сегодня, 30 июня, сообщило Минобороны РФ.
Известный писатель, политический деятель и ополченец Захар Прилепин прокомментировал события с островом.
"Благодаря поставкам дальнобоев из Европы и от прочих заклятых партнёров, Украина может бить и добивать до Змеиного. Мы тоже можем бить и добивать. Остров будет ничейным. Мы оттуда ушли, а они туда не придут", — сообщает публицист у себя в аккаунте мессенджера.
Также он отмечает, что ВСУ могут добивать в другие точки, например, на российской территории. Но пока они это "не очень делают, а то Запад их заругает, но это пока".
Также МО РФ отметило, что выходом с острова всему мировому сообществу продемонстрировали, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу с/х продукции с Украины.
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