Прилепин: "Остров Змеиный будет ничейным, мы оттуда ушли, а они туда не придут"

30 июня в качестве шага доброй воли ВС РФ завершили выполнение поставленных целей на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон.

Об этом сегодня, 30 июня, сообщило Минобороны РФ.

Известный писатель, политический деятель и ополченец Захар Прилепин прокомментировал события с островом.

"Благодаря поставкам дальнобоев из Европы и от прочих заклятых партнёров, Украина может бить и добивать до Змеиного. Мы тоже можем бить и добивать. Остров будет ничейным. Мы оттуда ушли, а они туда не придут", — сообщает публицист у себя в аккаунте мессенджера.

Также он отмечает, что ВСУ могут добивать в другие точки, например, на российской территории. Но пока они это "не очень делают, а то Запад их заругает, но это пока".

Также МО РФ отметило, что выходом с острова всему мировому сообществу продемонстрировали, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу с/х продукции с Украины.