Кедми: обмен пленными позволил РФ вернуть домой офицеров и агентов ГРУ Генштаба

29 июня состоялся обмен боевиков "Азова"* на двух полковников и нескольких агентов ГРУ Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает израильский политик Яков Кедми, ссылаясь на инсайдеров из офиса Владимира Зеленского.

Помимо них на родину вернулись семь пилотов и экипаж истребителя Су-30СМ ВКС РФ, который был сбит в ходе СВО. Также сообщается, что будут освобождены офицеры, пленённые под Харьковом, Николаевом и Киевом.

Как сообщает источник, имеющий доступ к информации, Россия согласилась на обмен только раненых бойцов "Азова"* и с условием, что взамен освободят офицеров и лётчиков.

Военкор Александр Коц ранее сообщал, что практически все "азовцы"*, вернувшиеся на родину, лишены конечностей, а кто-то из них потерял зрение. Эту информацию ему рассказала сестра "Волыны" Татьяна Харько.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.