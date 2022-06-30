Володин рассказал про обмен украинских военнослужащих и "азовцев"*

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин дал комментарий по обмену военнопленных, который между российской и украинской сторонами в формате "141 на 141" произошёл 29 июня.
Он отметил, что вопрос контролируется всеми органами власти.
"Действительно, обмены идут, но по каждому участнику батальона "Азов"* ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался. Что касается "азовцев"*, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждёт суд. Обмен происходит тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях", — отметил председатель парламента.
Он подчеркнул, что вторая сторона этого вопроса — это наши ребята и их надо вызволять из плена, а бороться необходимо за каждого.
Также Володин сказал, что Киев сегодня намеренно выкладывает дезинформацию для своих псевдопобед. А сам тем временем терпит одно поражение за другим.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.