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Володин об обмене пленных: "Азовцы"* — это нелюди и их ждёт суд"

Силовые структуры

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин дал комментарий по обмену военнопленных, который между российской и украинской сторонами в формате "141 на 141" произошёл 29 июня.

Володин об обмене пленных: "Азовцы"* — это нелюди и их ждёт суд"

Он отметил, что вопрос контролируется всеми органами власти.

"Действительно, обмены идут, но по каждому участнику батальона "Азов"* ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался. Что касается "азовцев"*, националистов, у которых руки в крови, — это нелюди. Их ждёт суд. Обмен происходит тяжелораненых и неспособных участвовать в боевых действиях", — отметил председатель парламента.

Он подчеркнул, что вторая сторона этого вопроса — это наши ребята и их надо вызволять из плена, а бороться необходимо за каждого.

Также Володин сказал, что Киев сегодня намеренно выкладывает дезинформацию для своих псевдопобед. А сам тем временем терпит одно поражение за другим.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Володин рассказал про обмен украинских военнослужащих и "азовцев"*
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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