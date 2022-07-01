Yeni Safak: Финляндия и Швеция в НАТО позволят альянсу "окружить" Калининград

Вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии даст НАТО карт-бланш и фактически страны блока окружат Калининград, заявил турецкий аналитик Сернур Яссыкая. По его мнению, в таком случае России придётся предпринимать ответные шаги.

Как подчеркнул аналитик, акватория Балтийского моря может полностью стать подконтрольной НАТО.

"Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружён странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО", — написал Яссыкая в колонке для Yeni Safak.

Как подчеркнул аналитик, при таком развитии сценария, НАТО "поднимет" свои границы на 1300 километров и достигнет уровня расширения, которого не было даже в годы холодной войны. По мнению Яссыкая, России придётся укреплять позиции на северном фланге альянса, что неминуемо повлечёт за собой увеличение напряжения в отношениях между Москвой и странами блока.