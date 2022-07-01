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Киссинджер назвал три аспекта победы РФ в СВО: первый — удержать территории

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Конфликт на Украине может развиваться по трём сценариям и в зависимости от того, какой будет реализован, станет ясно, за кем останется "победа" в спецоперации, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киссинджер назвал три аспекта победы РФ в СВО: первый — удержать территории

По мнению политика, первый аспект для победы России — необходимость удержать уже занятые украинские территории.

"Россия получит 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Чёрного моря", — заявил политик в беседе с The Spactator.

По его мнению, при таком развитие событий, НАТО "ослабнет" и решающее слово будет за Москвой.

Кроме того, по мнению Киссинджера, Россия не должна позволить Украине и альянсу даже попыток вытеснить российскую сторону из Крыма. Как подчеркнул экс-госсекретарь, хотя такое развитие событий маловероятно, ведь подобный шаг будет означать конфронтацию с Москвой.

Заключительный аспект, по мнению политика, это не позволить украинской армии оттеснить ВС РФ к границам, откуда началась спецоперация. Это будет означать проигрыш России. Так как НАТО "перевооружит" Украину и усилит позиции против РФ за счёт вступления в альянс Швеции и Финляндии.

"Впервые в новейшей истории России придётся столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами", — резюмировал политик.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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