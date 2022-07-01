Кнутов: новая тактика ВСУ создаёт проблемы российским военным

Украина стала использовать при ведении боевых действий в Донбассе новую тактику, которая создаёт проблемы российской армии при наступлении. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов. Эксперт назвал тактику "очень интересной".

Он пояснил, что ВСУ специально оставляют небольшие города и деревни, а в 10-15 километрах от них подготавливают позиции для тяжёлой артиллерии. И когда в оставленные населённые пункты входят союзные войска, то их сразу накрывают огнём. В итоге военные несут потери, а городу причиняется серьёзный ущерб, заметил аналитик в беседе с "Украиной.ру".

По его словам, эту тактику можно хорошо увидеть на примере Северодонецка. Когда туда входили наши войска, город был практически цел, но сейчас целых зданий там почти не осталось, поскольку именно такой подход используют ВСУ, заметил Кнутов.

Историк добавил, что деревни и мелкие населённые пункты украинские военные вообще стирают лица земли, а в крупных городах они стреляют по российским войскам и остаткам мирного населения.

По мнению собеседника издания, от этой тактики также может пострадать и Лисичанск, за который сейчас идут бои.