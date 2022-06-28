Коротченко: тактика России на Украине позволяет обойтись без мобилизации

России нужно действовать решительно и не останавливать спецоперацию на Украине до полной победы. Ситуация очень серьёзная, так как от этого зависит дальнейшая судьба будущих отношений с Западом. Однако выбранная тактика пока позволяет решать боевые задачи без мобилизации. Такое мнение высказал военный обозреватель Игорь Коротченко.

Аналитик ответил на вопрос "АиФ", почему бы России не объявить настоящую войну Украине и не провести мобилизацию резервистов, чтобы быстро и эффективно решить проблему?

По словам собеседника издания, сейчас потери в наших войсках минимальны и восполнить их можно за счёт подготовленных контрактников.

В современной войне могут эффективно воевать только профессионалы, а не те резервисты, которых много лет назад в армии учили стрелять из автомата, выдавая по 10 патронов на стрельбище, заметил эксперт.

Он добавил, что на этом уже обожглись ВСУ, бросая в бой неподготовленные силы территориальной обороны. И ошибок противника повторять не надо, считает Коротченко.

"Выбранная российским военным командованием тактика в данных условиях пока является, по всей видимости, оптимальной", — заключил обозреватель.