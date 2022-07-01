Данилов: западная помощь поступает на Украину в недостаточном количестве

Запад продолжает поставлять оружие Киеву, однако этой техники недостаточно, чтобы установить военный паритет с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он потребовал от западных стран поставлять ещё больше современного оборудования для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"К сожалению, помощи всё ещё недостаточно, чтобы у нас был паритет", — отметил секретарь СНБО.

Данилов также выразил надежду на то, что украинская армия всё-таки сможет добиться паритета. Он подчеркнул: Киев благодарен западным партнёрам за военную поддержку.

Ранее бывший замначальника штаба армии США генерал Джек Кин сообщил, что Запад подставляет Украину, так как медлит с поставками оружия для ВСУ. В некоторых случаях, пояснил военнослужащий, передача оборудования осуществляется на протяжении нескольких месяцев.