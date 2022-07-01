Запад продолжает поставлять оружие Киеву, однако этой техники недостаточно, чтобы установить военный паритет с Россией. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он потребовал от западных стран поставлять ещё больше современного оборудования для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"К сожалению, помощи всё ещё недостаточно, чтобы у нас был паритет", — отметил секретарь СНБО.
Данилов также выразил надежду на то, что украинская армия всё-таки сможет добиться паритета. Он подчеркнул: Киев благодарен западным партнёрам за военную поддержку.
Ранее бывший замначальника штаба армии США генерал Джек Кин сообщил, что Запад подставляет Украину, так как медлит с поставками оружия для ВСУ. В некоторых случаях, пояснил военнослужащий, передача оборудования осуществляется на протяжении нескольких месяцев.
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