Американский генерал Кин: Запад подставляет Украину, задерживая поставки оружия

Западные страны подставляют Украину, так как медлят с поставками оружия для ВСУ. Такое мнение выразил бывший замначальника штаба армии США генерал Джек Кин.

В эфире телеканала Fox News он отметил, что передача оружия Запада украинской армии может длиться несколько месяцев. При этом генерал подчеркнул: даже в случае своевременных поставок требуются недели, чтобы обучить представителей ВСУ пользоваться современной техникой.

"Есть подозрения, что необходимое Киеву оружие просто не поступает вовремя", — сказал Кин.

Американский генерал призвал урегулировать конфликтную ситуацию на Украине с помощью мирных переговоров.

Ранее военспец Игорь Коротченко в интервью Pravda.Ru заявил, что остановить поток западного оружия на Украину можно лишь военными методами, уничтожая ключевые железнодорожные пути. В этом случае, пояснил эксперт, составы не смогут продвигаться к месту назначения.