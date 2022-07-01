В Интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики убегают с позиций под артиллерийским огнем армии России в Донбассе.
На кадрах колонна тяжелой техники ВСУ, состоящая из МТЛБ и двух танков, интенсивно обстреливается артогнём со стороны объединённых сил: артиллерии ВС РФ и Народной милиции ЛНР.
Снаряды разрывались буквально в нескольких метрах от военной техники бандеровцев. На заднем плане хорошо можно слышать звук "прилётов" и взрывы. Украинский оператор постоянно уворачивается от осколков.
Сама бронетехника украинских националистов движется на максимальной скорости и маневрирует, чтобы не быть подбитой.
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