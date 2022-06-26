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EurAsian Times: "Артиллерия РФ превосходит американскую и опустошает Украину"

Силовые структуры

Продажа Польшей своей 155-мм самоходной гаубицы Krab (SPH) Украине, чтобы противопоставить Киев силе российских артиллерийских систем, очень слабая поддержка из-за своих характеристик.

EurAsian Times: "Артиллерия РФ превосходит американскую и опустошает Украину"

Об этом сообщило издание EurAsian Times.

Но теперь боевики могут уже использовать пять различных 155-мм артиллерийских гаубиц.

К ним относятся: легкая гаубица M-777 производства США, эстонская FH70, французская Caesar и норвежская M109A3. А тренируются ВСУ на немецких PzH-2000.

Это, не говоря уже о высокомобильной артиллерийской ракетной системе М-142 (HIMARS), которую Вашингтон предложил Киеву.

По мнению украинских военных, это "могло бы спасти измученных украинских солдат, которые, по словам президента Владимира Зеленского, умирают "сотнями" каждый день", пишет индийская газета.

Но без 300-километровой армейской тактической ракетной системы ATACMS американское оружие остаётся весьма заурядным, и даже по характеристикам хуже некоторых аналогов из РФ.

Тем более, что Джо Байден не хочет вооружать украинцев оружием, которое может поразить территорию "глубоко внутри России и может привести к эскалации войны и вовлечь туда США".

Издание подчёркивает, что артиллерия, используемая русскими, привела к плачевному положению дел для Киева.

"Российская 200-летняя доктрина "Артиллерия прежде всего" опустошила Украину и превосходит системы США", — подытожили в EurAsian Times.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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