Минобороны: Киев ищет "крайних" за провалы военных ВСУ в горском "котле"

Киевский режим ищет "крайних" за провалы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в горском "котле". Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, сотрудники второго отдела управления Государственного бюро расследований Украины по Краматорску возбудили уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Эти военнослужащие оборонялись в "котле" в районе населённого пункта Горское.

"Киевский режим нашёл "крайних" за военные провалы ВСУ в очередном "котле" в Донбассе", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, всех военных, на которых были возбуждены уголовные дела, задержали и поместили в изолятор временного содержания города Краматорска.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что у подразделений ВСУ отсутствуют силы на деблокаду "котла" между Горским и Золотым.