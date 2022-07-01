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Минобороны: Киев ищет "крайних" за провалы военных ВСУ в горском "котле"

Силовые структуры

Киевский режим ищет "крайних" за провалы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в горском "котле". Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны: Киев ищет "крайних" за провалы военных ВСУ в горском "котле"

По информации ведомства, сотрудники второго отдела управления Государственного бюро расследований Украины по Краматорску возбудили уголовные дела в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Эти военнослужащие оборонялись в "котле" в районе населённого пункта Горское.

"Киевский режим нашёл "крайних" за военные провалы ВСУ в очередном "котле" в Донбассе", — подчеркнули в Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, всех военных, на которых были возбуждены уголовные дела, задержали и поместили в изолятор временного содержания города Краматорска.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что у подразделений ВСУ отсутствуют силы на деблокаду "котла" между Горским и Золотым.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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